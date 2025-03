Lanazione.it - Aurora Bellini morta sul traghetto, eseguiti l’autopsia e l’esame tossicologico

Grosseto, 21 marzo 2025 – È stato eseguito presso l’ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno,sul corpo di, la studentessa di 19 anni della provincia di Grossetomentre era in gita scolastica a bordo di una nave partita da Napoli e diretta a Palermo. Accertamenti e primo soccorso Il decesso, secondo quanto appreso, sarebbe avvenuto dopo la serata che la giovane avrebbe trascorso con gli amici nella discoteca della nave e ora c'è attesa per l'esito degli accertamenti che prevedevano, tra gli altri, anche l'esame. Come reso noto dal padre,non era affetta da alcuna patologia. Gli accertamenti disposti dalla procura di Torre Annunziata, sono stati, per rogatoria, sotto il coordinamento della procura di Nocera Inferiore.