Chietitoday.it - Aumento delle aliquote Irpef in Abruzzo, l'onorevole Daniela Aiuto: "Breve storia triste della destra"

Leggi su Chietitoday.it

"Apprendiamo che la Regionesta valutando il raddoppiodell’addizionaleper fronteggiare il deficit sanitario di 67 milioni di euro (che non troverebbe altre coperture). Il buco di bilancio, che è stato opportunamente tenuto nascosto da Marsilio per non "turbare" gli.