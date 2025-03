Quotidiano.net - Aumento contributo asilo nido per bambini nati dal 2024: fino a 3.600 euro annui

Sale ilper la frequentazione di asiliper idal. Se si ha un Isee minorenni inferiore a 40.000si potrà fare domanda per avere unsu base annuaa 3.600, inrispetto ai 2.500-3.000previsti per iprima dela seconda della soglia Isee. Lo si legge nella circolare dell'Inps che spiega come funziona il bonusintrodotto a partire dal 2017 e modificato con l'ultima legge di Bilancio. La domanda dipuò essere presentata per le spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asilipubblici e privati autorizzati (asili) o per forme di supporto presso la propria abitazione a favore di, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.