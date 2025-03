Metropolitanmagazine.it - Augustinus Bader lancia due nuovi solari con tecnologia avanzata: ma cosa li rende unici?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

si prepara all’estate con due nuove protezioniche promettono di rivoluzionare il mercato della skincare. Dopo anni di sviluppo, il brandThe Mineral Sunscreen SPF 50 e The Sunscreen SPF 50, due formule avanzate che combinano protezione dai raggi UV e un potente effetto riparatore per la pelle.torna con duerivoluzionari: The Mineral Sunscreen SPF 50 e The Sunscreen SPF 50Le due versioni del solare sono state pensate per mercati differenti. The Mineral Sunscreen SPF 50, una formula minerale priva di effetto bianco sulla pelle e ad assorbimento rapido, sarà disponibile esclusivamente negli Stati Uniti a un prezzo di 140 dollari. Nel frattempo, per l’Europa, il Regno Unito e l’area Asia-Pacifico, il brand ha sviluppato The Sunscreen SPF 50, una protezione chimica che costa 125 euro e che non può essere venduta negli USA a causa delle normative FDA sui filtri