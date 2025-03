Ferraratoday.it - Attività di vicinato, Draperis (Confcommercio): "Piccole imprese si aspettano segnali di supporto"

"La situazione nell'area di Campotto era e rimane complessa: dalla viabilità problematica dovuta al cantiere per il nuovo ponte sull'Idice per arrivare all'impatto ed alle conseguenze dei pesanti eventi alluvionali dell'autunno scorso, non c'è davvero tregua per i residenti e ledi.