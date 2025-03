Chiccheinformatiche.com - Attenzione alle reti Wi-Fi pubbliche! Ecco cosa potrebbe succedere

Ci connettiamo ovunque, in ogni momento. In aeroporto, al bar, in biblioteca o mentre aspettiamo il treno: il Wi-Fi gratuito ci sembra spesso una benedizione. Ma quello che può sembrare un gesto innocuo – collegarsi a una rete libera – nasconde in realtà diverse insidie per la nostra sicurezza digitale.perché è importante sapererischiamo e come proteggerci.Wi-Fi: Il pericolo silenzioso delleQuando ci agganciamo a un Wi-Fi pubblico, stiamo letteralmente aprendo una porta. Non sappiamo chi c’è dall’altra parte, né se la rete è davvero sicura. Alcuni criminali informatici sfruttano proprio questo tipo di ambienti per intercettare i dati personali, rubare credenziali o addirittura installare software malevoli nei dispositivi delle vittime.