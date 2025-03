Oasport.it - ATP Miami 2025, Lorenzo Musetti rimonta Halys ed approda al terzo turno!

Esordio vincente per, testa di serie numero 15, aiOpendi tennis: nel secondodel torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso sul cemento outdoor della Florida (Stati Uniti), l’azzurroe batte il transalpino Quentin, sconfitto con lo score di 3-6 7-6 (4) 7-5 al termine di due ore e e mezza di aspra battaglia sportiva. Alper l’azzurro l’avversario sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 18 del seeding.Nel primo set, nonostante il predominio del giocatore al servizio,non sfrutta la situazione di 0-30 in risposta nelgame, non riuscendo a procurarsi palla break. Il francese si salva ed è il primo ad ottenere dei break point:se ne procura due consecutivi nell’ottavo game, ma l’azzurro risale dal 15-40.