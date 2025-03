Oasport.it - ATP Miami 2025, Karen Khachanov approda al 3° turno: affronterà Dimitrov

Il russo, numero 22 del seeding, batte l’australiano Nick Kyrgios, in tabellone con il ranking protetto, nel secondodeiOpendi tennis: sul cemento outdoor della Florida (USA) c’è battaglia solo nel primo set, poi l’oceanico cede ed il match termina con lo score di 7-6 (3) 6-0 in un’ora e venti minuti. Nel terzodel torneo di categoria ATP Masters 1000 il russo sfiderà il bulgaro Grigor, testa di serie numero 14.Nel primo set le emozioni iniziano ad arrivare nel sesto game, quandosi ritrova sotto 15-40 al servizio, ma Kyrgios non ne approfitta. I ruoli si invertono nel gioco successivo, ma sul 30-40 questa volta è il russo a non sfruttare il break point a disposizione. Kyrgios va in difficoltà anche nell’undicesimo game, ma risale dal 15-40 e si salva ai vantaggi.