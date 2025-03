Oasport.it - ATP Miami 2025, Fonseca vince la battaglia dei giovani. Giornata positiva per il tennis italiano

Il torneo ATP diallinea il tabellone ai trentaduesimi di finale con i sedici incontri di primo turno della parte alta. Il brasiliano Joaoladeicon Learner Tien e avanza al secondo turno.per ilche chiude con un bilancio di tre vittorie e una sconfitta.Continua il momento negativo di Flavio Cobolli. Ilta romano si arrende al terzo set contro l’argentino Thiago Augustin Tirante, 6-1 3-6 6-3 il punteggio a favore del giocatore sudamericano, che sfiderà ora il candese Denis Shapovalov. Nel derby americano Rally Opelka supera 6-3 7-6(7-4) Christopher Eubanks in un’ora e venticinque minuti e proverà ora a sorprendere il danese Holger Rune. Zizou Bergs deve lottare quasi due ore e mezza per avere ragione, 7-6(7-2) 7-5 lo score dell’incontro, per avere ragione del portoghese Nuno Borges e misurerà le sue ambizioni contro il russo Andrey Rublev.