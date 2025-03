Oasport.it - ATP Miami 2025, cambia l’avversario di Darderi: forfait di Hubert Hurkacz

si è cancellato dal torneo ATP Masters 1000 di: il polacco, accreditato della 21ma testa di serie, aveva usufruito di un bye al primo turno e nel secondo avrebbe dovuto affrontare l'azzurro Luciano, ma ha rinunciato alla partecipazione.Il suo posto in tabellone è stato preso dall'australiano Adam Walton, ripescato come lucky loser dopo l'eliminazione al secondo e decisivo turno delle qualificazioni: sarà dunque l'oceanico ad affrontare il tennista italiano nel match di domani.La sfida tra Lucianoe l'australiano Adam Walton si giocherà domani, sabato 22 marzo, sul Court 7: il match sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 16.00 italiane. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra l'azzurro e l'oceanico.