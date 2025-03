Oasport.it - Atletica, Sintayehu Vissa eliminata in batteria sui 1500 ai Mondiali indoor

fallisce il suo obiettivo ed esce di scena nelle batterie deimetri ai Campionati2025 di, in corso di svolgimento a Nanchino (Cina). La primatista italiana outdoor della distanza ha mancato dunque l’appuntamento con la finale nella rassegna iridata che chiude di fatto la stagione internazionale al coperto.La 28enne azzurra è arrivata quinta nella primacon il tempo di 4:14.25, non riuscendo a tenere il cambio di passo sferrato negli ultimi giri dalla fuoriclasse etiope Gudaf Tsegay, che ha poi gestito la situazione risparmiando energie e tagliando il traguardo in 4:11.87 davanti alla statunitense Sinclaire Johnson (4:12.18) e alla keniana Susan Lokayo Ejore (4:12.41).Purtroppo la qualificazione all’ultimo atto era riservata solamente alle prime tre classificate di ciascunasenza ripescaggi.