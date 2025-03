Oasport.it - Atletica, l’alto non decolla ai Mondiali: Woo batte Kerr a quota contenuta, Tamberi osserva. Bravo Lando

Leggi su Oasport.it

La gara di salto in alto maschile non èta aiIndoor 2025 di, incominciati oggi al Cube di Nanchino (Cina). Le misure non sono state vertiginose ed è bastato un balzo da 2.31 metri per conquistare il titolo, mentre con un 2.28 al secondo tentativo si è riusciti a salire sul podio. Un riscontro tecnico non eccezionale per un evento di caratura internazionale e che rimescola le carte in vista del ritorno in gara di Gianmarco, che ha deciso di proseguire la propria attività agonistica e che rivedremo all’opera durante l’estate verso iall’aperto.Il sudcoreano Sanghyeok Woo si è imposto superando l’asticella posta a 2.31 metri al primo tentativo e facendo scacco matto al neozelandese Hamish. Entrambi avevano commesso un errore a 2.24, poi avevano valicato 2.