Oasport.it - Atletica, Joao Bussotti ci prova ai Mondiali Indoor nella batteria con Ingebrigtsen, ma viene eliminato

Neves ha corso in maniera baldanzosa nelle batterie dei 1500 metri ai2025 di, incominciati oggi al Cube di Nanchino (Cina) e chenotte hanno regalato all’Italia la medaglia d’oro di Andy Diaz nel salto triplo. L’azzurro ha preso il comando della gara nelle battute iniziali, ha poi tenuto bene la pancia del gruppofase centrale, ma nel finale la progressione del fuoriclasse norvegese Jakobha complicato il compito al nostro portacolori.Il 31enne hato a rimanere in scia all’austriaco Raphael Pallitsch, maparte conclusiva le gambe non giravano più e il nostro portacolori ha subito il sorpasso anche da parte dell’irlandese Andrew Coscoran (3:40.79), chiudendo in quarta posizione con il crono di 3:40.92. Passavano i primi due di ognie il miglior tempo di ripescaggio,ha chiuso in 3:39.