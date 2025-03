Oasport.it - Atletica, Dosso e Simonelli a caccia di gloria nella seconda giornata dei Mondiali di Nanchino

Leggi su Oasport.it

Zaynab, Lorenzo, Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo sono le punte della squadra azzurradi gare aiindoor diin Cina che hanno già riservato grandi soddisfazioni all’Italia con l’oro di Andy Diazprima.Lainizia con i 60 metri dell’eptathlon. L’Europa domina la scena. In Cina, con l’assenza dello svizzero e campione del mondo in carica Simon Ehammer (impegnato nel salto in lungo), l’eptathlon ritrova molti dei protagonisti visti ad Apeldoorn. In prima linea c’è il primatista europeo norvegese Sander Skotheim, affiancato dal tedesco Till Steinforth, bronzo continentale, e dall’estone Johannes Erm, quarto agli Europei indoor ma campione europeo di decathlon a Roma. Gli Stati Uniti, leader del medagliere con sette ori, schierano Devon Williams e Heath Baldwin.