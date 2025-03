Oasport.it - Atletica, Andy Diaz illumina i Mondiali Indoor: oro con record italiano. Lazzaro e Baffour promossi

A Nanchino (Cina) sono incominciati i2025 di, ultimo grande appuntamento dell’intensa stagione al coperto. L’Italia ha aperto la rassegna iridata nel miglior modo possibile grazie ad, che ha conquistato la medaglia d’oro in una spettacolare gara di salto triplo vinta con il nuovo(17.80 metri): era l’unica finale della notte e così il Bel Paese svetta provvisoriamente in testa al medagliereL’allievo di Fabrizio Donato ha fatto suonare l’Inno di Mameli nella rassegna iridata in sala a tre anni di distanza dall’ultima volta, quando Marcell Jacobs trionfò sui 60 metri a Belgrado. Eloisa Coiro si è dovuta invece fermare in batteria sugli 800 metri, dove invece Giovannisi è distinto meritandosi la qualificazione alle semifinali. Stephen Awuahsi è qualificato alle semifinali dei 60 metri, mentre Yassin Bandaogo è stato eliminato, Simone Biasutti decimo nel salto triplo.