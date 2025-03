Atletica Andy Diaz da urlo ai Mondiali indoor di Nanchino | è oro con un salto da 17 80 metri

Leggi su Sportface.it

è strepitoso aidi: è suo il primo oro italiano nella rassegna iridata. L’azzurro scende in pedana con la sicurezza di chi sa di cosa è capace, forte anche del recente oro europeo. E, in effetti, adbasta pochissimo per mettere le cose in chiaro, giusto qualche secondo. Il primoè subito quello buono: l’azzurro allenato da Fabrizio Donato stacca lasciando sei centiper atterrare ai 17.80. Game over, gara chiusa. I rivali sono lontanissimi: a mezzo metro il cinese Yaming Zu (17:33), a quasi 60 cm il brasiliano Almir Dos Santos (17.22). Il secondoè nulla senza staccare, poirinuncia al terzo.I 17.80saltati gli valgono il nuovo record italiano, migliorando il 17.75 che lui stesso aveva ottenuto al Golden Gala di Firenze nel 2023 e ribadendo la leadership stagionale a livello mondiale, già sua dopo il 17.