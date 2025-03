Sport.quotidiano.net - Atalanta, Stephen Pagliuca saluta i Boston Celtics dopo la cessione del club

Bergamo, 21 marzo 2025 – Nelladei, campioni in carica della NBA, per 6,1 miliardi di dollari, cifra che rappresenta il nuovo record assoluto nella storia degli sport professionistici americani, c’è un risvolto per il nostro pallone, per l’che sarà perfezionato questo (molto complicato) passaggio societario infatti, che faceva parte come socio di minoranza della cordata guidata dalla famiglia Grousbeck che nel 2002 aveva assunto la proprietà della storica franchigia biancoverde, non avrà più impegni diretti nella NBA e con i. Lo stesso, tramite il suo fondo di investimenti Bain Capital, ha cercato di acquistare ilnon riuscendo però ad aggiudicarselo nella complessa asta (le regole NBA non prevedono acquisti diretti da parte dei soci di minoranza) chiusa dalla cordata del miliardario William Chisholm, con il suo Symphony Tecnology Group, con l’offerta record da 6,1 miliardi di dollari.