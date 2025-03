Assolo di Andy Diaz nel salto triplo, ecco il primo oro italiano (con record) ai Mondiali di atletica indoor

Leggi su Open.online

Basta un, il, aper conquistare l’oro nelaidi Nanchino, in Cina. Un 17.80, con sei centimetri di margine, con cui ritocca il suoe ribadisce all’Europa e al mondo che in questo momento non c’è nessuno più forte di lui sulla pedana. Solo due settimane fa il titolo europeo con 17.71, ora – dopo il bronzo alle ultime olimpiadi di Parigi – è campione iridato: «Ce l’abbiamo fatta, ce l’abbiamo fatta. Mi piace mantenere la parola, avevo detto che avrei vinto e l’ho fatto», è la gioia del 29enne di origini cubane. La gara e la vittoria “senza sudare”La gara è un vero e propriomette le cose in chiaro fin dal, anzi solo con il: 17.80,e 50 centimetri dal secondo piazzamento (il 17.