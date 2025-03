Unlimitednews.it - Assolegno “Incentivare costruzioni in legno per decarbonizzazione”

MILANO (ITALPRESS) – “Un maggiore utilizzo deldelle foreste italiane può contribuire alladellee portare a una minore dipendenza dalle importazioni”. Lo ha sottolineato, che rappresenta le industrie di prima lavorazione e i costruttori inin Italia, durante il convegno “Il contributo delle foreste italiane alladelle”, organizzato proprio in occasione della Giornata Mondiale delle Foreste, istituita dall’ONU.Durante l’incontro, organizzato in collaborazione con AFI (associazione forestale italiana),ha voluto mettere in connessione il mondo dell’industria, quello dellee quello della ricerca per promuovere l’uso delcome risorsa strategica. Erano presenti Claudio Giust, presidente di, il vicepresidente di Feder, Emanuele Ferraloro, Ornella Iuorio, professoressa associata al Politecnico di Milano, Sergio Sabbadini di ANAB, Carla Calvino di INBAR e Valeria Erba di ANIT, mentre sono intervenuti con un video messaggio l’On.