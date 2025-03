Ilpiacenza.it - Assemblea Cia Piacenza: una futura Pac attenta ai bisogni dei territori marginali

Leggi su Ilpiacenza.it

È ancora tutto in “work in progress ma la Pac 2028/2034 sembra riservare un’adeguata attenzione ai, ovvero collina e montagna, nella convinzione che la loro salvaguardia sia essenziale per tutto l’ecosistema, soprattutto grazie agli imprenditori agricoli che vi operano, che.