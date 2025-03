Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Shadows: Come potenziare al meglio Naoe e Yasuke

Il sistema di crescita dei personaggi in questo titolo si basa su una struttura solida e flessibile, costruita intorno a due protagonisti giocabili,, ognuno con il proprio stile, armi preferite e percorso di potenziamento. Scegliere chi usare esvilupparlo influenzerà profondamente la tua esperienza.Potrebbe interessarti anche la Guida alla Modalità Foto ed Esplorazione liberaDue stili, due percorsiè agile, furtiva e letale nelle ombre. Predilige un approccio silenzioso e tattico.è un guerriero frontale, potente e resistente, perfetto per chi ama la forza bruta e gli scontri diretti.A rendere tutto più profondo c’è il sistema delle Maestrie delle Abilità, che si basa sull’utilizzo di Punti Maestria, guadagnati durante l’avventura.funziona la Maestria delle AbilitàOgni albero delle abilità è diviso in rami tematici, legati ad armi, stili o strategie.