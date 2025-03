Impresaitaliana.net - Assarmatori: “Politica e industria fanno fronte comune a Bruxelles”

Leggi su Impresaitaliana.net

Stefano Messina, presidente di, si complimenta con il Ministro Pichetto Fratin sulle storture dell’ETSRoma. «Il Ministro Pichetto Fratin ha colto nel segno chiedendo, con riferimento all’impatto dell’ETS sul transhipment dei contenitori, condizioni di concorrenza eque fra porti europei e non. Questo è proprio il punto centrale della questione che anche noi porteremo all’attenzione dei tavoli europei. Il rischio che corriamo oggi è quello di una desertificazione di queste attività in Italia, con la conseguente perdita di posti di lavoro e di controllo, anche di natura geo, su snodi cruciali del trasporto marittimo. Non possiamo permettercelo».Così il Presidente diStefano Messina che accoglie positivamente le risultanze dell’incontro fra il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ed il vice presidente esecutivo per una transizione pulita, giusta e competitiva, Teresa Ribera, il Commissario per l’energia e le politiche abitative, Dan Jorgensen, e il Commissario europeo per l’azione per il clima, Wopke Bastian Hoekstra, avvenuto a margine del Consiglio Energia.