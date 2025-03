Lanazione.it - Asl, tagli in arrivo ai privati. Pisa fanalino di coda

Leggi su Lanazione.it

La scure dell’Asl si abbatte sulle strutture accreditate per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali dell’areana. L’azienda sanitaria, infatti, lo scorso 6 febbraio ha dato alle stesse comunicazione, con una lettera firmata da Gianluigi Ferri, direttore del dipartimento servizi generali, di annullare d’ufficio due delibere, una delle quali, quella dell’8 gennaio, prevedeva l’assegnazione di budget aggiuntivi per la copertura dei fabbisogni in alcune zone distretto. A rimetterci, dunque, rischiano di esserci anche i pazienti, costretti a emigrare per accorciare i tempi delle liste d’attesa, e non solo iconvenzionati. La nuova delibera con la distribuzione delle risorse per distretto, infatti, secondo le strutture accreditate che hanno ricevuto la comunicazione, non è rappresentativa della popolazione né delle assegnazioni degli anni precedenti.