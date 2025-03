Lopinionista.it - Asics GEL-DS Tranier™ 14: caratteristiche e prezzo

SportStyle annuncia il lancio della GEL-DS14. Originariamente pensata come scarpa da running ad elevate prestazioni, questo modello torna con nuoveorientate al comfort che lo rendono una sneaker lifestyle funzionale e versatile.La struttura della tomaia mantiene le sue proprietà distintive, come il design asimmetrico e le sezioni in mesh aperto, che richiamano l’estetica dinamica del modello originale lanciato nel 2009. La combinazione di materiali in mesh è arricchita da inserti in pelle sintetica con un motivo ottagonale in rilievo, che conferisce un look tecnico e moderno.L’intersuola, caratterizzata da una silhouette slanciata e un design ondulato, offre un’ammortizzazione confortevole. Il modello è dotato della tecnologia GEL™ nel tallone e dell’unità di supporto Trusstic™, che contribuiscono ad assorbire gli impatti e migliorare la stabilità.