361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 20 marzo 2025

Leggi su 361magazine.com

Bene il match dell’ItaliaNella serata di ieri, giovedì 20, su Rai Uno il match di Nations League, tra Italia e Germania (2 a 1 per i tedeschi) guadagna 7.828.000 spettatori pari al 37.9% di share.Dietro, su Canale5 Titanic ottiene 1.286.000 spettatori con uno share del 10.4%. Su Rai2 Masquerade – Ladri d’amore si ferma a 584.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 Jurassic World – Il regno distrutto registra 902.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Splendida Cornice ottiene 1.013.000 spettatori e il 6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 970.000 spettatori (6.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 871.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 Tutte contro lui – The Other Woman ottiene 344.000 spettatori con l’1.9%.L'articolotv, idel 20proviene da 361 Magazine.