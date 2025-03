Ascolti TV | Giovedì 20 Marzo 2025 Italia-Germania fa il pieno con 78 milioni 37 9% flop Canale5 con Titanic 10 4%

Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 20 Marzo 2025. Italia-Germania fa il pieno con 7,8 milioni (37.9%), flop Canale5 con Titanic (10.4%)

Nella serata di ieri,20, su Rai1 la partita di Nations League –ha interessato 7.828.000 spettatori pari al 37.9% di share. Suha conquistato 1.286.000 spettatori con uno share del 10.4%. Su Rai2 Masquerade – Ladri d’amore intrattiene 584.000 spettatori pari al 3.5%. Su1 Jurassic World – Il regno distrutto incolla davanti al video 902.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.013.000 spettatori e il 6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 970.000 spettatori (6.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 871.000 spettatori e il 6.4%. Su Tv8 Tutte contro lui – The Other Woman ottiene 344.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 673.000 spettatori (3.8%). Sul 20 Red Sparrow fa sintonizzare 328.