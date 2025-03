Superguidatv.it - Ascolti tv di ieri: Italia-Germania, Titanic | Dati Auditel, giovedì 20 marzo 2025

Leggi su Superguidatv.it

tv20: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “,” contro ““. Chi ha vinto la sfida relativa all’disera,20? Ecco iaudience della prima serata con particolare attenzione aglirelativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.tv:, vssera, 20Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “? vs “”. Chi ha vinto?Rai 1:, la partita dei quarti di finale di Nations Leagueha incollato alla tv 0.000.000 spettatori (0.00%).Su Rai 2: Masquerade – Ladri d’amore, il film del 2022 scritto e diretto da Nicolas Bedos ha coinvolto 0.