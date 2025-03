Dilei.it - Ascolti tv del 20 marzo, Titanic sfida la Nazionale e a vincere è uno solo

Su Rai 1 è scesa in campo l’Italia contro la Germania e il palinsesto tv è stato stravolto. Sono stati sospesi infatti tutti i programmi consueti del giovedì sera.Il primo a saltare per fare spazio agli Azzurri su Rai 1 è stato Che Dio ci aiuti 8 che ha posticipato l’appuntamento al 27, anche Affari Tuoi è stato sospeso. E pure il Grande Fratello non è andato in onda e su Canale 5 è stato trasmesso il film cult,, che ha lanciato la carriera di Leonardo DiCaprio e di Kate Winslet.Gli unici a non aver paura dellasono stati Geppi Cucciari che ha presentato su Rai 3 Splendida Cornice, ospitando Rkomi, Filippa Lagerbäck e Giovanna Botteri, e su Rete 4 Dritto e Rovescio dove Paolo Del Debbio ha intervistato il Ministro della Difesa Guido Crosetto per un punto sul piano di riarmo proposto da Ursula von der Leyen e sul Consiglio europeo.