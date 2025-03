Ilrestodelcarlino.it - Ascanio Celestini spiega perché. San Francesco affascina sempre

Al teatro di Correggio stasera alle 20,30 va in scena "Rumba. L’asino e il bue del presepe di Sannel parcheggio del supermercato" di e con, con la voce e musica di Gianluca Casadei e le immagini di Franco Biagioni. Un uomo contro corrente che, pur essendo ricco, scelse non solo di essere povero, ma di farsi servo dei poveri. Un cavaliere che non volle più fare la guerra e che, da frate, in tempo di crociate, si recò in Terra Santa predicando la pace e la fratellanza. Mad’Assisiancora dopo otto secoli? E dove lo troveremmo oggi? Tra i barboni che chiedono l’elemosina nel parcheggio di un supermercato? Tra i facchini africani che spostano pacchi in qualche grande magazzino della logistica? In scena c’èche racconta e Gianluca Casadei che suona.