Arte: Nuovo presidente Marco Poggi D'Angelo propone rinnovabili e sostegno alle PMI

"Abbassare il carico fiscale, mettere un tetto al pezzo del gas e aiutare l'efficienza energetica, puntando sullesul territorio". Sono le tre proposte deldi, l'Associazione di Reseller e Trader dell'Energia,D', eletto oggi all'assemblea dell'organizzazione 'Energia in movimento'. "Vogliamo sensibilizzare le autorità ad aiutare le piccole medie imprese perché noi rappresentiamo, con, le pmi dell'energia: siamo i piccoli produttori e i medi venditori dell'energia e del gas e abbiamo bisogno di meno burocrazia nelle regole", ha dettoa margine dell'evento. "Il momento è caldissimo. Per le piccole medie imprese non è assolutamente facile trovare soluzioni. Ci sono vari tavoli, ci sono diverse soluzioni sul campo però bisogna essere veloci perché siamo troppo lenti", ha aggiunto.