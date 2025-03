Ilgiorno.it - Arte, eventi e incontri al Giardino del Tempo

Al via i lavori aldeldi Bormio. Un luogo di incontro che si apre al paese, un angolo di quiete immerso nella natura ma anche uno spazio per l’e gli: il progetto deldel, all’esterno del Museo Civico, voluto dal comune di Bormio con Braulio, l’amaro invecchiato in botte nato 150 anni fa nel cuore della Magnifica Terra, e Parco Nazionale dello Stelvio, si concretizzerà in brevissimo. I lavori sono partiti lunedì e termineranno a metà aprile. A pochi passi da Casa Braulio, nella centrale via Roma, ildelsi proporrà quale spazio pubblico attrezzato per diventare un punto di riferimento peranche in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’esperienza dei visitatori si svilupperà attraverso ile lo spazio, tra installazioni artistiche, un palco, sedute e tavoli all’ombra dei grandi alberi secolari.