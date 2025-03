Liberoquotidiano.it - "Arrogante, mi risponda!", "Stia calma, così a occhio...": Mastrobuoni-Orsini, la rissa trascende | Video

Scontro a Piazzapulita tra Alessandro, direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell'Università di Roma Tor Vergata e Tonia, giornalista parlamentare de Il Riformista. Il tema, ovviamente, è quello del conflitto in Ucraina e la giornalista mette subito in dubbio le teorie del professore, sicuro delle strategie di Vladimir Putin: “È una deduzione la sua, non c'è una fonte che dica che Putin non attaccherà mai l'Ucraina”., infastidito, subito risponde a tono: “Le posso dire che io sono direttore di un sito, sicurezzainternazionale.com, che pubblica circa 400 articoli al mese sulla politica internazionale”. La, però, lo incalza: “Si ma la fonte dalla sua informazione? Lei con grande sicurezza lo dice - che Putin non attaccherà mai l'Europa – la fonte qual è? Putin stesso, i servizi segreti russi, chi?”.