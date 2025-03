Metropolitanmagazine.it - Arrivano aggiornamenti sul prequel di The Boys, diversi attori si aggiungono al cast

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La prossima seriedi Thedi Amazon, Vought Rising, ha aggiunto Elizabeth Posey e Will Hochman alin ruoli principali. Lo spin-off, che esplora le origini della Vought International durante gli anni ’50, espande ancora il suooltre alle star precedentemente annunciate Jensen Ackles e Aya Cash, che riprenderanno i loro ruoli di Soldier Boy e Stormfront. Mentre la serie si prepara per la produzione verso fine anno, questo spin-off arriva in concomitanza aiannunci sulla quinta stagione della serie principale, quella che chiuderà la storia. Con entrambi gliscelti per parti da protagonisti, ci sono già speculazioni su quali personaggi della mitologia di Thepotrebbero interpretare o se introdurranno figure completamente nuove.Come riportato da Variety, Hochman si unisce a Vought Rising dopo la sua fortunata serie di cinque stagioni della CBS Blue Bloods, dove ha interpretato Joe Hill.