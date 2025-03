Iltempo.it - Arriva l'uovo di Pasqua "futurista" di Fazio, il prezzo choc: quanto costa

Leggi su Iltempo.it

Undi. firmato. No, non parliamo di quelle ben note di Chiara Ferragni, ma del conduttore tv tra i più amati dalla galassia della sinistra, Fabio. Ebbene, il conduttore di Che tempo che fa, la trasmissione in onda la domenica sul Nove, nel 2022 insieme all'amico di infanzia Davide Petrini, imprenditore ma anche ex campione europeo di apnea, ha rilevato un laboratorio di cioccolato, Lavoratti 1938, una piccola grande eccellenza che si trova nella riviera ligure di Ponente, a Varazze. “Questa azienda e questa nuova attività è una pausa di felicità dopo i 55 anni – ha dichiarato a suo tempo– un modo di riassaporare l'infanzia e la magia di quelle uova di cioccolata che i nonni mi donavano a". Con l'azienda è ripartito il marchio “Dolcezze di Riviera” e il lavoro per 15 artigiani.