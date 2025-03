Liberoquotidiano.it - Arriva l'intelligenza artificiale su WhatsApp: ecco come cambia tutto

Dopo un anno e mezzo per ottenere il via libera dalla sempre paranoica regolamentazione europea sulla privacy, il Chatbot Meta AI – l'sviluppata dalla compagnia di Zuckerberg, il creatore di Facebook – sbarca su Messenger, Instagram e. Con una limitazione: consentita solo la generazione di testi, non quella di immagini e l'analisi delle fotografie. Anche così, l'AI messa a disposizione di tutti gli utenti delle tre piattaforme (e non sarà necessario uscire dalle app, basterà cliccare l'anellino azzurro-viola) preannuncia l'ennesima rivoluzione digitale. Su, ad esempio, sarà possibile con grande fluidità chiamarla in causa digitando “@MetaAI”, in qualunque tipo di conversazione, a due o di gruppo, e rivolgerle domande le cui risposte saranno visibili a tutti i partecipanti.