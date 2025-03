Ilrestodelcarlino.it - Arrestato alle Canarie noto imprenditore calzaturiero, era ricercato per bancarotta

Montegranaro/Las Palmas, 21 marzo 2025 - Dopo aver organizzato unafraudolenta milionaria assieme ad altre quattro persone, si era trasferito in Spagna per sfuggire alla giustizia italiana e aveva aperto un ristorante per vip. Alla fine, però, i poliziotti della squadra mobile e i carabinieri lo hanno individuato e lo hanno fatto arrestare dalla policia national a Las Palmas de Gran Canaria. In manette è finito un60enne di Montegranaro che eradal marzo 2016. L’uomo è statoin Spagna, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dalla Procura generale di Perugia per il reato difraudolenta. “L’amministratore delcalzaturificio di Montegranaro, in concorso con altre quattro persone – spiega il procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, che ha coordinato del indagini – ha distratto, dissimulato e occultato, ingenti somme di denaro derivanti dfatturazioni.