Internews24.com - Arnautovic svela: «Ho avuto paura per il forte dolore al ginocchio, ma è tutto ok»

Leggi su Internews24.com

di Redazionenel post partita di Austria Serbia hato di avereper il suo, il giocatore dell’Inter ha spiegato i motiviIeri sera non ha giocato solamente la Nazionale Italiana ma si sono infatti anche sfidate Austria-Serbia, partita valida per i quarti di Nations League. Il match è finito in pareggio tra le due Nazionali e il giocatore dell’Inter– che nella sfida serale ha anche fornito l’assist per il gol di Gregoritsch – non si è però unito ai festeggiamenti per un motivo che hato lui stesso nel post partita.PAROLE – «Hoimprovvisamente, mi sono sentito male e frastornato, forse a causa delfortissimo che avevo alin precedenza. Prima il, poi ho sentito una pressione enorme nella parte superiore dello stomaco e nello stesso momento houn attacco di panico.