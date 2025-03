Inter-news.it - Arnautovic: «Inter nel cuore, do il 120%. Triplete? Ora sono giocatore»

direttamente dall’Austria ha parlato anche di, al termine della gara contro la Serbia. L’attaccante è stato diplomatico.AUSTRIA-SERBIA – Markoha giocato la partita di Vienna pareggiando contro i serbi in Nations League. Le sue parole raccolte da Sport Mediaset: «Abbiamo giocato una buona partita però non abbiamo vinto, quello è l’unica cosa che mancava, ossia segnare. Abbiamo però chance per andare a Belgrado e vincere. Non sarà facile ma andremo là per vincere. Sto bene ein ottima forma, mi sento bene. Gioco dopo diverso tempo dal primo minuto. Ora cerco di recuperare al meglio per giocare anche a Belgrado».TUTTO IN CAMPO – Poisi esprime così sul suo apporto all’: «Iosempre pronto a giocare, specialmente per l’. Lo sanno tutti, che questa è la squadra del mio