Internews24.com - Arnautovic a Mediaset: «Sempre pronto per aiutare l’Inter! Triplete? Puntiamo a vincere tutto…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «pertutto.» Le parole dell’attaccante nerazzurroDopo il pareggio 1-1 tra Austria e Serbia, Marko, attaccante del, ha parlato cosi ai microfoni di Sport:LE PAROLE- «Sono in un ottimo periodo di forma e sì, io sonoperche è la mia squadra del cuore. Ogni volta che me lo si chiede sonoe doil 100%, anzi il 120%. Va benissimo giocare dal 1?, ma spero che gli altri compagni di squadra siano presto disponibili perché serve l’aiuto di tutti. Replicare il? Io l’ho già detto, ill’ho vinto da tifoso, sarei bugiardo a dire il contrario: adesso sono un giocatore vero, gioco un po’ di più e cerco di dare tutto per