Unlimitednews.it - Arnaldi e Sonego vincono all’esordio a Miami, fuori Bronzetti al secondo turno

(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Mattiasupera il primodel “Open”,Masters 1000 della stagione in scena sul duro dell’Hard Rock Stadium con un montepremi di 11.255.535 dollari. Nella notte italiana il 24enne tennista sanremese, numero 35 Atp, si è imposto in due ore e 12 minuti di gioco, con il punteggio di 7-6(3) 4-6 6-3, sulla wild card cinese Yibing Wu, 421esimo del ranking mondiale (ma è stato in passato n.54). Al prossimo round il ligure se la vedrà con il ceco Tomas Machac, n.21 della classifica Atp e 20esima testa di serie, bye al primo.Debutto con vittoria anche per Lorenzoche accede aldelmille stagionale. Il tennista torinese, numero 38 Atp, si è imposto sull’argentino Mariano Navone (62) con un duplice 7-5. Prossimo avversario contro lo statunitense Taylor Fritz, numero 4 del mondo e terza testa di serie.