Argentina in emergenza davanti | Castro potrebbe partire anche dal 1’ nella sfida all’Uruguay Benja e Santi pregustano il debutto

Il momento magico dicontinua. Con la Lazio ha segnato il decimo gol stagionale, l’ottavo in campionato e il secondo nelle ultime quattro gare, coronando la gioia della prima convocazione. Ma le sue quotazioni sono in ulteriore ascesa: dal ritiro dell’, infatti, si fanno insistenti le indiscrezioni del suo probabile esordio con la maglia dell’Albiceleste. Probabilmente non dal primo minuto, ma forse a partita in corso: con l’Uruguay,notte, o allo stadio Monumental della sua Buenos Aires,notte tra martedì e mercoledì contro niente meno che il Brasile, in una delle sfide più iconiche del calcio mondiale. A suggerirlo, gli eventi delle ultime ore in casa: alle esclusioni dai convocati per problemi fisici di Messi e Dybala (stagione finita, sarà operato), si è aggiunto il forfait di Lautaro Martinez, rientrato a Milano per un problema muscolare al bicipite femorale sinistro.