Aquila. Trasferta insidiosa a Gavorrano

Arezzo, 21 marzo 2025 – Domenica pomeriggio l’Montevarchi sarà impegnata incontro il Follonicaper la 28ª giornata del girone E di Serie D. Una sfida importante per i rossoblù, chiamati a dare una svolta ad un periodo complicato e a rilanciare le proprie ambizioni di salvezza. Il Montevarchi (13°) arriva alla partita con 32 punti in classifica, gli stessi delle altre due valdarnesi Figline e Sangiovannese. La classifica resta estremamente corta e, nonostante le difficoltà delle ultime settimane, il gruppo di Atos Rigucci ha ancora tutte le carte in regola per rientrare nella corsa verso le posizioni più tranquille. Il pareggio senza reti nel soporifero Derby del Valdarno contro la Sangio ha evidenziato una certa sterilità offensiva della squadra, ferma a 28 gol segnati in campionato.