Gamberorosso.it - "Apriamo solo a pranzo, così la ristorazione è più sostenibile". La scelta di uno dei nuovi locali più interessanti di Milano

Leggi su Gamberorosso.it

Laura Santosuosso è un’esploratrice. Ha scoperto una terra nuova, anzi vecchia, e l’ha chiamata. Quel momento della giornata in cui, nei giorni infrasettimanali, di solito ci si nutre poco, maledettamente e subito in pausa dal lavoro, e l’ha trasformata in un momento riconquistato di relax e godimento. E il suo Sandì in via Hayez aè diventato una destinazione e nonun posto dove vai perché è il più vicino al posto di lavoro. Tre mesi fa, all’apertura, la raccontammo qui. Oggi le chiediamo come sta andando e come cambia la vita con le sere tutte libere (o quasi).Laura, ilfunziona?Noi continuiamo felicemente su questa linea di aprireanche se non avevamo la minima idea di come sarebbe andata. Non c’erano termini di paragone se non forse aTipografia Alimentare, che però la sera è aperto per chi vuole bere.