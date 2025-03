Movieplayer.it - Apple sta perdendo oltre 1 miliardo di dollari all'anno nel servizio di streaming Apple TV+

Leggi su Movieplayer.it

Un catalogo di contenuti originali, 45 milioni di abbonati e massicci investimenti produttivi per lo streamer di, che sarebbe in perdita. Conti in rosso perTV+ secondo un nuovo rapporto. Secondo quanto riferito da Variety il business dellovideo farebbe perdere aundil'. Ildi abbonamento premiumTV+ sarebbe in netta perdita secondo un rapporto stilato da una fonte anonima di The Information pubblicato giovedì. Il gigante della tecnologia spende circa 4,5 miliardi diall'in contenuti, cifra in calo rispetto ai 5 miliardi degli anni passati, secondo l'articolo.TV+, che contiene praticamente solo contenuti originali in catalogo, avrebbe circa 45 milioni di abbonati, secondo il rapporto. I rappresentanti di .