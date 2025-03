Appeso ad una trave con un cappio al collo | 70enne tenta il suicidio

Leggi su Ilfaroonline.it

Artena, 21 marzo 2025 – “Mio fratello vuole suicidarsi”: è stata la sorella ad allertare i carabinieri dopo aver ricevuto messaggi con intenzioni suicide dal fratello, undi Aprilia, domiciliato ad Artena, persona nota perché sottoposta all’obbligo di presentazione in caserma.Nel giro di pochi minuti una pattuglia, in servizio preventivo, composta da tre Carabinieri è intervenuta presso l’abitazione deltrovandolo sospeso da terra, con una corda legata ad unain legno ed unal, che ancora manifestava qualche apparente segno vitale. I militari, con una tempestiva e coordinata intesa operativa, sollevavano le gambe dell’uomo (per evitare che la corda potesse soffocarlo), poi reperivano un paio di forbici da cucina utilizzate per tagliare la corda e dopo adagiavano l’uomo a terra provvedendo prima ad un massaggio cardiaco ed infine, visto l’esito positivo, a richiedere i soccorsi restando in contatto telefonico con personale medico del 118 per le manovre del caso.