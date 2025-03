Baritoday.it - Aperitivo reading letterario "Favole senza finale felice di una ragazza nata negli anni '70" di Mariella Medea Sivo

Leggi su Baritoday.it

Appuntaento per un piacevole sabato 22 marzo alle ore 18:30 nella nostra Galleria Art and MORE (via Cardassi 24, Bari) per unculturale-dedicato alla presentazione del libro "di una'70" di(Secop.