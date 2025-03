Riminitoday.it - Aperitivi e cene a 50 metri di altezza, nuova location per il ristorante più "adrenalinico" del mondo

Misano Adriatico si prepara a vivere un’esperienza gastronomica senza precedenti: per la prima volta, la città romagnola ospiterà Dinner in the Sky, l’innovativa attrazione che offre la possibilità di cenare a 50di, sospesi nel cielo. L'evento si terrà dal 1° al 4 agosto in.