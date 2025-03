Anteprima24.it - AORN Caserta in prima linea nella prevenzione delle malattie dell’anziano: screening gratuiti

Tempo di lettura: 3 minutiNell’ambitoattività die curapatologie, l’Unità operativa di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” diè in campo con due iniziative: 1) Unocognitivo gratuito, il secondo organizzato nel 2025; 2) L’ambulatorio per la diagnosi e terapia della sarcopenia.Locognitivo gratuito, sabato 29 marzo – CapuaL’appuntamento con locognitivo gratuito è per sabato 29 marzo a Capua, nei locali della Parrocchia di San Roberto Bellarmino in via Martiri di Nassirya, dalle ore 9 alle ore 13.L’iniziativa, dopo il successo di quella analoga svoltasi a, nello scorso mese di gennaio, con 70 accessi, mira a sensibilizzare la popolazione a prendersi cura del proprio cervello e a sottore l’importanza dellae della diagnosi precoce dei disturbi connessi alla demenza e al declino cognitivo per contenerne l’avanzamento.