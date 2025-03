Anteprima24.it - Anziano tenta di togliersi la vita, chiama il 113 e viene salvato

Tempo di lettura: 2 minutiNella prime ore della mattinata odierna giungeva, sul numero di emergenza 113 della locale Questura, la telefonata di unsignore, residente da solo in un appartamento del centro di Avellino, il quale manifestava all’ operatore di Polizia la chiara intenzione dila.Il poliziotto della Sala Operativa 113 subito si prodigava per dissuadere l’dal compiere gesti estremi e lo tratteneva al telefono inviando, contemporaneamente, sul posto due equipaggi della Squadra Volanti.Gli agenti, entrati nel palazzo, raggiungevano l’ultimo piano e, sul pianerottolo, scorgevano l’, in forte stato di agitazione, il quale, poggiato all’inferriata delle scale, impugnava un coltello da cucina con la lama puntata sul collo. Repentinamente gli operatori intimavano all’uomo di desistere dall’insano pensierondo di stabilire un dialogo fiduciario al fine di trovare il giusto momento per bloccarlo.