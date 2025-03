Ilgiorno.it - Anziana madre morta per aver bevuto sapone liquido: condannata la figlia

Desio (Monza Brianza), 21 Marzo 2025 - A ottant'anni, con problemi di Alzheimer, è stata lasciata in casa da sola e ha ingerito, che le ha provocato complicanze polmonari portandola alla morte. Una vicenda, accaduta a Desio nel 2022, che ha portato i due figli della donna a dover rispondere di abbandono di persona incapace da cui è derivato il decesso e commesso da un suo familiare. Ladell'ottantenne, Laura T., una 57enne residente in provincia di Trento, è stataoggi dalla Corte di Assise di Monza a 3 anni di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Il fratello dell'imputata, Stefano T., residente in Brianza, ha invece scelto di venire giudicato con il rito abbreviato, fissato a maggio davanti al gip del Tribunale di Monza. Secondo la ricostruzione del fatto, l'ottantenne viveva con il coniuge, anche lui sofferente di problemi di demenza senile e i due figli avrebbero concordato di fare seguire i genitori, tenuti sotto la sorveglianza soprattutto del fratello residente in Brianza, da una badante che si presentava nell'abitazione degli anziani coniugi per il pranzo e la cena, mentre per provvedere alla loro igiene personale i fratelli avevano ottenuto dal Comune un'assistente per anziani.